「ＤｅＮＡ−阪神」（２８日、横浜スタジアム）阪神・岡田監督の打線組み替えが的中し、先制点を奪った。初回２死から森下の飛球を中堅・蝦名が見失い、後方へポトリ。薄暮の下、ラッキーな二塁打で出塁すると、続く大山が右前適時打を放った。この日、岡田監督は打線のてこ入れを敢行し、大山を７月１２日以来の４番に据えた。大山は試合前まで東に対して今季打率・４２９、１本塁打と好相性を誇っていた。さらに５番に入