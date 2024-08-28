侍ジャパントップチームの井端弘和監督が兼任して率いて「第６回ＷＢＳＣＵ１５ワールドカップ」（コロンビア・バランキージャ）で大会初優勝を果たしたＵ１５日本代表チームが２８日に帰国し、成田市内のホテルで優勝会見に臨んだ。Ｕ１５日本代表は、オープニングラウンド、スーパーラウンド通算８試合を７勝１敗で終えて、日本時間２６日の決勝のプエルトリコ戦に７―６で勝って大会初優勝。大会前に誓った「世界一」と