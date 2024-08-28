2024年10月12日(土)と13日(日)に開催が決定している、くるり主催の音楽イベント＜京都音楽博覧会2024 in 梅小路公園＞の最終出演者が発表となった。発表となったのは3組で、10月12日（土）にASKA、二日目の10月13日（日）にSHOW-GO、平野和の出演が決定した。この発表を受け初日の10月12日（土）はASKA、菊池亮太、KIRINJI、Daniele Sepe & Galactic Syndicate、CHO CO PA CO CHO CO QUIN QUIN、羊文学、くるりの7組、そして、