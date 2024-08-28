◆パ・リーグソフトバンク―オリックス（２８日・長崎）オリックス・山下舜平大投手が自己最速を１キロ更新し、１６１キロをたたき出した。初回、先頭の周東から空振り三振を奪った外角直球が球場表示で計測。続く今宮を右飛、栗原も中飛に抑えた。１８日の日本ハム戦（京セラドーム大阪）で３７９日ぶりの白星を挙げた剛腕。今季２勝目を目指し、まずは上々の立ち上がりを見せた。