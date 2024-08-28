将棋・藤井聡太王位＝竜王、名人、王座、棋王、王将、棋聖と七冠＝が２８日、兵庫県神戸市の有馬温泉「中の坊瑞苑」で前日から指し継がれた第６５期王位戦七番勝負第５局で、挑戦者・渡辺明九段を先手番で破り、３連勝の４勝１敗で５連覇を達成した。連続５期により、藤井は７月に最年少＆初の永世称号の資格を得た「永世棋聖」に続いて「永世王位」の“永世二冠”を達成した。叡王を失って七冠に後退したものの、最強棋士に