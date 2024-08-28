Terje SolsvikMarie Mannes[オスロ ２８日 ロイター] - 北欧のスカンジナビア航空（ＳＡＳ）は２８日、米国連邦破産法第１１条（チャプター１１）に基づく再建手続きを完了したと発表した。 アンコ・ファン・デル・ベルフ最高経営責任者（ＣＥＯ）はロイターに、「これはＳＡＳにとってまさに新時代だ。地位はより強固になり、負債は減少しコストは低下した」と語った。今夏の旅行シーズンは好調な運航実績を上げたと述べ