◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ―阪神（２８日・横浜）阪神・大山悠輔内野手が先制適時打をマークした。初回２死二塁。２ボール２ストライクから東の１４６キロ直球を右中間にはじき返した。７月１２日・中日戦（バンテリンドーム）以来の４番。得点圏打率３割４分７厘を誇る男が難敵左腕を完璧に打ち砕いた。