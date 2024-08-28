6月9日のエプソムカップを制したレーベンスティール（牡4＝田中博、父リアルスティール）はオールカマー（9月22日、中山芝2200メートル）に向けて調整を進めていく。28日、キャロットファームが発表した。前走後は福島県のノーザンファーム天栄で調整し、23日に美浦トレセンに帰厩。昨年セントライト記念を合わせ、3度目の重賞制覇を目指す。