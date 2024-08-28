デジタルフォルンは、2024年11月1日(金)に、「DIGITAL VORN Conference 2024」を、赤坂インターシティコンファレンスにて開催します。 デジタルフォルン「DIGITAL VORN Conference 2024」 DIGITAL VORN Conference 2024 開催日時： 11月1日(金) 13:00〜18:30(受付12:20〜)開催場所： 赤坂インターシティコンファレンス(東京都港区)主催： 株式会社デジタルフォルン協力： TOKYO FM 「DIGITAL VORN