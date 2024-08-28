2年ぶり4回目の、台風に伴う特別警報です。気象庁はきょう午後、鹿児島県に暴風と波浪、高潮の特別警報を発表し、最大級の警戒を呼びかけています。気象庁予報課杉本悟史 課長「一部の住家が倒壊するような猛烈な風が吹く見込みのため、暴風が吹き始める前に避難することが重要です。まだ避難できていない方は、直ちに避難の判断を」非常に強い台風10号の影響で、気象庁はきょう、台風に伴う特別警報として、鹿児島県に暴風