将棋の第65期王位戦7番勝負第5局は27、28の両日、神戸市で指され、先手の藤井聡太王位が挑戦者の渡辺明九段を破り4勝1敗で防衛、5連覇を果たした。王位連続5期獲得により、自身二つ目の永世称号となる永世王位の資格を得た。