立憲民主党の野田佳彦元首相立憲民主党の野田佳彦元首相は、党代表選（9月23日投開票）への立候補を29日午前に地元の千葉県で表明する。複数の関係者が28日明らかにした。泉健太代表（50）は再選出馬に重ねて意欲を示した。江田憲司元代表代行（68）や吉田晴美衆院議員（52）ら「第4の候補」擁立に向けた動きも加速した。野田氏は28日、千葉県習志野市で、自身が首相経験者であることを勘案し「簡単に名乗りを上げて『負けた、