将棋の第６５期王位戦七番勝負（新聞三社連合主催）の第５局が２７、２８日に神戸市で行われ、王位を保持する藤井聡太竜王（２２）（名人、王座、棋王、王将、棋聖）が９７手で挑戦者の渡辺明九段（４０）に勝ち、シリーズ４勝１敗で王位５連覇を果たし、自身二つ目となる永世称号「永世王位」の資格を獲得した。今年７月に資格を手にした永世棋聖と合わせて「永世二冠」となった藤井竜王は現在２２歳１か月。羽生善治九段（５