華道家の假屋崎省吾が27日に自身のアメブロを更新。家族にも好評だった品を公開した。【映像】假屋崎省吾が絶賛したANAプレミアムクラスの機内食この日、假屋崎は朝食に「サランラップを使わないで、手で握ったおむすび」を食べたことを明かし「家族にも評判でした〜っ」と報告。「いただいた美味しい鮭」があったそうで「今朝、おむすびを握ろうと、思って、余分に昨晩、焼いて身をほぐしときました」と説明した。続けて「