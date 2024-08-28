29日の始発から各地の新幹線にも影響が出ます。JR九州によりますと、九州新幹線では午前8時ごろから、すべての列車で運転を取りやめます。山陽新幹線では夕方以降、広島駅から博多駅の間の一部の列車で計画運休をすると発表しました。東海道新幹線では30日から来月1日にかけて、計画運休などの可能性があるということです。