NHKのラジオ国際放送などで、中国籍のスタッフが沖縄県の尖閣諸島を「中国の領土」などと発言した問題です。NHKの稲葉会長は衆議院総務委員会の理事懇談会に出席し、「国際放送に限らず、NHK全体の放送で、こういう事案が起きない体制を作っていきたい」などと述べ、陳謝しました。出席委員からは「国益を損なう事案だ」などと、厳しい指摘が出たということです。