トヨタ自動車が国内の全工場の稼働を停止すると発表しました。トヨタによりますと、台風10号の接近を受け、28日夕方から国内にある14工場すべてを停止します。一部を除いて29日午前まで停止し、再開の判断は29日に行う予定です。従業員の安全確保と物流の影響に伴う部品欠品を考慮して判断したとしています。