税金のキャッシュレス納付を官民一体で進める「いしかわ電子納税推進プロジェクト」が、28日発足しました。金沢市の北國銀行本店では、発足式が行われ、石川県と各市町、金融機関が連携して、自宅のパソコンやスマートフォンを使って納税できる「電子納税」の手続きを周知していくことを確認しました。北國銀行によりますと、石川県内の国税のキャッシュレス納付は30パーセント台と全国平均よりも高いということです。共同でチラシ