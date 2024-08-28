JTB（ジェイティービー）は、石川県の北陸応援割「いしかわ応援旅行割キャンペーン」第3弾の販売を、8月30日午後2時ごろから開始する。JTBのウェブサイトとるるぶトラベルでのみ販売し、店舗や電話では取り扱わない。実施期間は9月1日から11月30日まで（翌日チェックアウト）。旅行・宿泊料金の50％を補助する。割引上限は宿泊単体と交通付き宿泊旅行は2万円、2泊以上の交通付き宿泊旅行は3万円となる。開始前の予約は対象外となる