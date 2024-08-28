天草エアラインは、台風10号の影響で31便を欠航する。8月28日正午現在で、8月28日の6便、29日と30日の全便、31日の5便の計31便の欠航が決定している。唯一の機体は、きょう28日のMZ802便として伊丹空港に到着後、仙台空港に避難した。