ジェットスター・ジャパンは、台風10号の影響で、あす8月29日の国内線27便を欠航する。東京/成田〜福岡・大分・長崎・熊本・宮崎・鹿児島線と名古屋/中部〜福岡線、福岡〜札幌/千歳線で欠航便が発生する。影響人数は3,260名。