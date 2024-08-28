「FAST−RB NITRO ELITE」プーマ ジャパンは、スピードの常識を打ち破ることを使命とした、既存の限界に挑戦する新作ランニングシューズ「FAST−RB NITRO ELITE」（ファスト アールビー ニトロ エリート）を、世界1000足限定で8月28日から発売する。FAST−RB NITRO ELITEは革新的な技術と最先端のデザインを融合させたシューズで、従来のルールや常識を打ち破る（RB＝Rule Breaking）、これまでにない新たなランニングシューズとな