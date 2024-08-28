パナソニックは、花王と共同で開発した専用剤「極ラク汚れはがし」を使い、従来は予洗いが必要だった蓄積した皮脂汚れなどをラクに落とせる「汚れはがしコース」搭載（NA−LX113DLは除く）のドラム式洗濯乾燥機NA−LX129DL他、計7機種を10月上旬に発売する。同社のヒートポンプ搭載ドラム式洗濯乾燥機は高い省エネ性能や、洗濯から乾燥までにかかる時間が短い点などが好評とのこと。さらに「洗剤」「柔軟剤」に加え、「おしゃれ着