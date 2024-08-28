松本若菜主演ドラマ「西園寺さんは家事をしない」（TBS系）の第8話が8月27日に放送され、世帯平均視聴率は6.7％だった。この日は、SixTONESの松村北斗が演じている楠見俊直のラストシーンが話題になった。アメリカ出張を終えて帰国した西園寺一妃（松本）を追いかけるように、アメリカで西園寺を助けてくれた橘エリサ（太田莉菜）が、レスQ社のコンサルタントとしてやってきた。橘は、俊直と彼の亡くなった妻・瑠衣（松井愛