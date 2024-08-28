カシオ計算機は、耐衝撃ウオッチ“G−SHOCK”ブランドの事業領域拡張の可能性を探るプロジェクト“G−EXTENSION PROJECT”の一環として、“G−SHOCK”の開発思想を受け継いで作られた「色褪せに強い」ブラックTシャツ「GXFAB」を8月30日からCASIOオンラインストアで販売する。「GXFAB T−SHIRT BLACK」「GXFAB」は、「腕時計は衝撃に弱く壊れやすい」という常識を覆し、品質と技術の追求を続けてきた“G−SHOCK”の開発思想に基づ