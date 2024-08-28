“再婚しない”宣言からわずか3カ月後のデキ婚で世間を驚かせたのは俳優・東出昌大である。東出は2015年に女優・杏と結婚し、3人の子どもに恵まれたが、20年1月に女優・唐田えりかとの不倫が発覚。同年8月に離婚が成立すると、21年秋頃より都会の喧騒を離れた山暮らしで注目を集めていた。今年1月には「めざましテレビ」（フジテレビ系）でもワイルドな自給自足の生活が特集され、東出に憧れて、ともに山での暮らしを始めた3人