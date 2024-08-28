気象庁は、28日午後6時23分に「記録的短時間大雨情報」を岩手県へ発表しました。午後6時までの1時間に、北上市付近で約１１０ミリの猛烈な雨が降ったことが、気象庁の雨量計観測、もしくは気象レーダー解析で分かりました。【各地の雨量】▼28日午後6時までの1時間雨量・北上市付近約110ミリ▼27日午後8時20分までの1時間雨量・盛岡市北部付近約100ミリ・盛岡市薮川100ミリ▼27日午後7時20分までの1時間雨量・盛岡市南部付近