◇パ・リーグオリックスーソフトバンク（2024年8月28日長崎）オリックス・山下が、初回から自己最速を1キロ更新する161キロを計測した。先頭の周東に対し、2ボール2ストライクから161キロ直球で空振り三振に仕留めた。その後、2番の今宮への初球でも160キロを計測。3者凡退で初回を終えた。