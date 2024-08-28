コメが不足している原因は何か。キヤノングローバル戦略研究所の山下一仁研究主幹は「猛暑の影響やインバウンド消費の増加といわれているが、根本原因は減反によるコメの生産量減少だ。高価格を維持するために農水省はコメの供給量を減らし続けており、わずかな需要増でも不足する事態になっている」という――。写真＝AFP／時事通信フォト「米の供給が不安定です。多くのお客様にお買い求めいただくため、1家族1日1袋までとさせて