◇パ・リーグ西武―ロッテ（2024年8月28日ZOZOマリン）西武が初回に3点を先制した。先頭の長谷川が中前打。源田の右翼線二塁打で先制すると、西川の右越え3号2ランで3点目を挙げた。2試合連続で完封負けを喫していた西武。24日の楽天戦7回に3得点して以来、3試合20イニングぶりの得点となった。西武は前日27日の試合でロッテ戦に開幕から15連敗となり、NPBのワースト記録を更新していた。この試合に敗れると1979年