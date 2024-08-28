気象台は、午後6時22分に、大雨警報（土砂災害、浸水害）を日向市に発表しました。また大雨警報（土砂災害）をえびの市、諸塚村、美郷町、日之影町に発表しました。さらに洪水警報を都城市、日南市、日向市、西都市、高鍋町、新富町、都農町、門川町、諸塚村、美郷町に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】宮崎県・日向市に発表宮崎県では土砂災害や河川の増水に、南部平野部、北部平野部、南部山沿いでは低い土地の浸