今年で28回目となる大分舞鶴高校の学園祭「柏葉祭」が28日から始まり、生徒が日頃の活動の成果を発表しました。 【写真を見る】大分舞鶴高校の学園祭「柏葉祭」コンクール金賞受賞の吹奏楽部が演奏披露 iichikoグランシアタで行われた「柏葉祭」の初日には、全校生徒950人が参加。保護者らも来場しました。会場では1、2年生のうち6つのクラスがステージ発表を行いました。 7月に行われた県吹奏楽コンクール