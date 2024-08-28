台風10号の接近で品薄が続く米にも危機が迫っています。非常に強い勢力を維持したままゆっくり北上を続ける台風10号。すでに台風が接近している鹿児島県では今、品薄が続いている“お米”に台風の影響が…。10月に収穫を迎えるお米「ヒノヒカリ」の田んぼ。南九州市川辺町平山水利組合有村昭一組合長「花が早く散ると実にならない。今の時期が一番大事な時期」実を付ける米の成長には今が特に大事な時期だといいます。