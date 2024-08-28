ＮＨＫ党の立花孝志党首が２８日、自身のユーチューブチャンネルを更新し、４月の衆院東京１５区補選で、公選法違反で逮捕、起訴され、現在勾留中のつばさの党の杉田勇人被告と法廷で対面したことを明らかにした。立花氏は昨年、自身の自宅前や三崎優太氏の自宅前で、つばさの党の街頭演説での発言内容を巡って、代表の黒川敦彦被告や組織運動本部長の杉田被告、みんなでつくる党の大津綾香党首の父親を相手取って、名誉毀損で