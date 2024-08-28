ボーイズグループBTSのメンバー、JINが小学生たちとの完璧な相性を披露した。【写真】「なんで急に!?」JIN、突然の“水着ショット”8月27日にBTS公式YouTubeチャンネルで公開された自主コンテンツ『Run Jin』の第3話で、JINは魅力的で万能なネットカフェアルバイトに変身した。JINはネットカフェを占領する数十人の小学生を見て動揺し、しばらく目が泳いでいたが、ひっきりなしに来る食べ物の注文を一つずつ解決し、“特急アルバイ