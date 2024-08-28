◆パ・リーグロッテ―西武（２８日・ＺＯＺＯマリン）開幕からロッテに１５連敗中の西武が、初回に３点を先制した。先頭の長谷川信哉外野手が中前打で出塁すると、２番・源田壮亮内野手が一塁線をゴロで抜く適時二塁打でまず１点。さらに３番・西川愛也外野手が右翼席へ２号２ランを放った。