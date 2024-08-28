◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト―巨人（２８日・神宮）巨人のヨアンデル・メンデス投手が約５か月ぶりの先発となる２９日・ヤクルト戦（神宮）へ向けて、敵地で最終調整を行った。来日２年目の今季は初登板だった４月３日・中日戦（バンテリンドーム）で４回４失点で黒星を喫し、翌４日に出場選手登録抹消。イースタンでは１９登板で６勝５敗、防御率３・７１。前回２３日・西武戦（ジャイアンツ球場）は５回２安打無失点と好