気象台は、午後6時15分に、暴風警報を長崎市、佐世保市（宇久地域）、五島市、西海市（江島・平島を除く）、西海市（江島・平島）、小値賀町、新上五島町に発表しました。【警報エリアを確認】【暴風警報】長崎県・長崎市、佐世保市（宇久地域）、五島市、西海市（江島・平島を除く）、西海市（江島・平島）、小値賀町などに発表南部、五島では、29日未明から暴風に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■長崎市□暴風警