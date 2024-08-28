女優の矢田亜希子さんが27日、自身のインスタグラムを更新し、息子や友人家族とともに、プールに行ったことを報告しました。 【写真を見る】【矢田亜希子】高２息子や友人家族とプールへ「本気で来るのかと言われましたが何としてでも行きました私」矢田さんは「息子が赤ちゃんの時から毎年通っているプールに今年も行けました」と投稿した上で、ハッシュタグ付きで「17年目」「プール」「幼馴染と息子」「高校2年男子たち」