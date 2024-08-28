気象台は、午後6時11分に、大雨警報（土砂災害）を北上市、奥州市、金ケ崎町に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】岩手県・北上市、奥州市、金ケ崎町に発表内陸では、28日夜遅くまで土砂災害や河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■北上市□大雨警報【発表】・土砂災害28日夜遅くにかけて警戒・浸水1時間最大雨量30mm□洪水警報28日夜遅くにかけて警戒■奥州市□大雨警報【発表】・土