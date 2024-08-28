◇セ・リーグヤクルト・ヤフーレ―巨人・メンデス（神宮）DeNA・ジャクソン―阪神・才木（横浜）中日・松葉―広島・九里（バンテリンドームナゴヤ）◇パ・リーグロッテ・カイケル―西武・渡辺（ZOZOマリンスタジアム）