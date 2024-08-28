現在、非常に強い勢力で九州に近づいている台風10号についてです。 台風は31日にエリアに最接近する見込みで気象台では警戒を呼びかけています。 （岡山地方気象台 観測予報管理官足立誠さん）「予報円がかなり大きいですので、進路やタイミングが大きくずれる今後予想があって不確実性が高い」 岡山地方気象台がきょう午後会見を開きました。それによりますと、現在、非常に強い勢力で九州地方に近づく台風10号について現時