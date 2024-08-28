台風10号の接近に備え、日本国際博覧会協会（万博協会）は、2025年大阪・関西万博の会場となる人工島・夢洲（ゆめしま）（大阪市此花区）での工事について、建設業者らに注意喚起した。パビリオンなどの建設が進んでおり、資材の飛散防止を徹底するよう呼びかけ、工事の中断は建設業者が判断する。万博関連のイベントは台風の進路などに応じ、中止も検討する。鹿児島県に高潮特別警報を発表「経験ない高潮の恐れ」台風10号