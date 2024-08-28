打ち上げを待つ米スペースＸの宇宙船＝２６日、米フロリダ州ケープカナベラル/Joe Raedle/Getty Images（ＣＮＮ）民間人による宇宙飛行「ポラリス計画」の第１弾「ポラリス・ドーン」で予定されていた米スペースＸの宇宙船「クルードラゴン」の打ち上げが、２日連続で延期された。打ち上げは、米航空宇宙局（ＮＡＳＡ）のケネディ宇宙センター（フロリダ州）で当初２７日午前に予定されていたが、発射台の装置に問題が発生し、２８