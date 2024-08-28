その日、異常な音に加えて不自然な熱さも感じていたといいます。現場を通過した人「クーラーをつけて窓、閉めていたが、ほっぺたとジーパンはいた太ももが熱かった」高速道路で見えてきたのは黒い煙。そこで燃えていたものは…。高速道路を走行中に突然、前方に黒い煙が…。現場を通過した人「もう突っ込んで初めて黒い煙が路肩からだったと分かった」映像が撮影されたのは27日午後2時すぎ。兵庫県姫路市の高速道路で「大