立憲民主党代表選（9月7日告示、23日投開票）への立候補に向け調整していた野田佳彦元首相（67）は29日に地元・千葉県習志野市で、正式に立候補を表明する。自民党派閥の裏金事件を追及する姿勢を通じて政治改革を訴え、次期衆院選での政権交代につなげる考えだ。政策発表の記者会見は来月5日に開く。野田氏は当初、出馬に慎重だった。しかし、首相を務めた政治経験や野党との連携強化への期待から、党内で待望論が高まってい