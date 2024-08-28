［フランクフルト２８日ロイター］ - 欧州中央銀行（ＥＣＢ）が２８日公表した７月のユーロ圏の銀行融資は、企業向けがやや鈍化する一方、家計向けは伸びが加速し、過去９カ月で最大となった。企業向け融資は前年比０．６％増加、家計向けは０．５％増加。６月は企業向けが０．７％増、家計向けが０．３％増だった。７月のマネーサプライＭ３の前年比伸び率は横ばいの２．３％。ロイターのエコノミスト予想（２．７％）を