■レートは終値（前日比または前週末比）、安値─高値＜外為市場＞ ドル／円 ユーロ／ドル ユーロ／円 午後５時現在 144.55／144.56 1.1156／1.1157 161.27／161.28 ＮＹ午後５時 143.94／143.97 1.1184／1.1185 161.00／161.03 午後５時のドル／円は、前日ＮＹ午後５時と比べてドル高／円安の