岡山・北区28日午後6時ごろ 非常に強い台風10号は30日にも岡山・香川に最も近づく見込みです。交通機関にも影響が出る見通しです。 JR西日本は29日夜から山陽新幹線の一部区間で運転を取りやめます。また、両備グループは30日以降、路線バスと路面電車を運休する可能性があるとしています。 JR四国の瀬戸大橋線は強風が予想されるため、29日昼過ぎから列車の運転を見合わせます。ことでんも、29日以降、列車