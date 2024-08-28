ドイツ経済研究所（ＤＩＷ） ８月独経済バロメータは８３．４ポイント（前月から約４ポイント低下） 夏季は、生産が増加する可能性低い 世界経済、特に中国とユーロ圏の不安定さがドイツの輸出を減速させ続けている 金利の好転が始まったものの、金利水準は高止まりしている 安定したインフレ率と所得増加で、民間消費たけは経済の安定に寄与する見込み ドイツ企業はＥＣＢの利下げ開始の恩恵をまだ受けていな